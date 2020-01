Zmarł o. Janusz Cechowy SJ  

30 grudnia w godzinach popołudniowych, po długiej chorobie, w wieku 55 lat odszedł do Pana o. Janusz Cechowy, jezuita. Zmarł w Gliwicach, skąd pochodził. Pogrzeb odbędzie się 3 stycznia.

Ojciec Janusz Cechowy od 8 grudnia 2014 roku leczył się w Gliwicach i do ostatnich dni pracował w duszpasterstwie, jak tylko mógł. Chorobę znosił z wielką cierpliwością, budując wszystkich swoją wiarą i pogodą ducha. Był gorliwym kapłanem i serdecznym współbratem – wspomina zmarłego zakonnika o. Robert Więcek SJ, proboszcz parafii Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach i przełożony tutejszej wspólnoty jezuitów.

W marcu tego roku w wywiadzie dla "Gościa Gliwickiego" o. Janusz Cechowy mówił:

"Najważniejszą i najskuteczniejszą bronią każdego chrześcijanina są Eucharystia, modlitwa i post. Tak jest i w moim przypadku. W chorobie modlę się bardzo prosto, staram się to czynić z pokorą i wielkim zaufaniem w ciągu całego dnia. Bardzo pomagają mi Koronka do Miłosierdzia Bożego i Różaniec, przyzywam też wstawiennictwa św. Jana Pawła II. W zdrowiu bardzo łatwo jest zapomnieć o modlitwie, tłumacząc się zwykle brakiem czasu. A choroba pomaga o niej pamiętać i ten czas odnaleźć. To jest na pewno jej dobra strona".

Ojciec Janusz Cechowy urodził się 7 marca 1964 roku w Gliwicach. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1985 roku w Starej Wsi i po dwuletnim nowicjacie złożył pierwsze śluby zakonne. Święcenia prezbiteratu otrzymał 29 czerwca 1995 roku w Krakowie z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Trzecią probację odbył w Jastrzębiej Górze pod kierunkiem o. Czesława Kozłowskiego SJ, a uroczystą profesję zakonną złożył 22 kwietnia 2004 roku w Opolu.

O. Janusz Cechowy najpierw pracował jako katecheta w Nowym Sączu przy ul. Zygmuntowskiej. Potem był prefektem scholastyków w Kolegium krakowskim. Następnie pełnił posługę ministra, wikarego i katechety w Czechowicach-Dziedzicach. W latach 1998-2000 ponownie pracował jako wikary i katecheta w Nowym Sączu. Po trzeciej probacji, w 2001 roku, został posłany do Niezależnego Regionu Rosyjskiego i pracował w duszpasterstwie w Indura na Białorusi. Po powrocie do kraju pracował w Opolu, później we Wrocławiu przy ul. W. Stysia, poddając się równocześnie leczeniu w związku z wykrytą chorobą nowotworową.

Od grudnia 2014 roku leczył się i pracował w Gliwicach.

W trakcie choroby przygotował Nowennę do Matki Bożej Dobrej Drogi dla chorych, która jest podziękowaniem za Jej obecność w jego życiu.

Pogrzeb o. Janusza Cechowego odbędzie się 3 stycznia w parafii Matki Boskiej Kochawińskiej w Gliwicach (ul. Kopernika 63a). O 10.00 - modlitwa przy trumnie, o 11.00 - Eucharystia, o 12.30 - obrzędy na cmentarzu.

Wieczny odpoczywanie racz mu dać, Panie!