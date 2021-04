Zmiana terminu Festiwalu Życia w Kokotku  

Nie na początku, lecz na koniec wakacji odbędzie się Festiwal Życia w Kokotku. Nowy termin największego wydarzenia religijnego dla młodzieży w regionie to 23-29 sierpnia.

Zeszłoroczny festiwal prowadzony był zdalnie ze studia w Kokotku, realnie młodzież spotykała się w niektórych parafiach. Nie wiadomo jeszcze, jak będą wyglądały wakacje w tym roku, jednak nadziei na prawdziwe spotkanie organizatorzy upatrują w poprawiającej się sytuacji epidemicznej w kraju, postępującym programie szczepień, a co za tym idzie - trendzie do luzowania obostrzeń.

"To, co może nie być realne na początku wakacji, może okazać się możliwe na koniec. Poczyniliśmy już kroki organizacyjne, żeby wszystko, co najważniejsze, było gotowe na nowy termin. Będzie się działo!" - piszą oblaci na stronie internetowej NINIWY .

Niezależnie od głównego wydarzenia, niebawem we wspólnotach parafialnych zostanie zorganizowany pre-festiwal pod hasłem "Spotkajmy się!". Proponowany termin to 14-16 maja. Do inicjatywy dołączają kolejne parafie. O pomyśle przeczytasz TUTAJ , więcej szczegółów podamy wkrótce.

