Wyjątkowego gościa mieli okazję spotkać i posłuchać uczniowie Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach. W czwartek uczestniczyli w spotkaniu z płk. Gąstałem, byłym dowódcą elitarnej jednostki GROM.

Pułkownik opowiadał młodzieży o historii GROM-u i odziedziczonych tradycjach legendarnych cichociemnych spadochroniarzy AK, a także o zasadach rekrutacji do jednostki i warunkach pracy żołnierzy. Przybliżał też kulisy wielu zagranicznych misji, w których brał udział.

- Jeżeli znajdziecie się w sytuacji zagrożenia życia, to są takie jednostki, które mają was bronić i ratować. Uwalniamy zakładników, rozbijamy grupy terrorystyczne, ewakuujemy polski personel placówek dyplomatycznych - tłumaczył. Jednocześnie podkreślił, że używana przez żołnierzy broń "jest narzędziem do czynienia pokoju, a nie do wyrządzania komuś krzywdy". - My, jako żołnierze, jesteśmy po to, żeby służyć wam i nie pozwolić was skrzywdzić, żeby bronić kraju oraz innych ludzi uciśnionych na świecie - zaznaczył.

Piotr Gąstał przypomniał, że zdarzają się ataki terrorystyczne na szkoły, w których uczniowie mogą być wzięci jako zakładnicy, dlatego tak ważna jest znajomość budynku, wyjść ewakuacyjnych i procedur działania w takich przypadkach.

Opisywał też mordercze treningi najlepiej wyszkolonych żołnierzy, przez które przechodzi się "siłą i godnością osobistą". - Kiedy nie ma już siły w nogach, ta siła jest w głowie, trzeba wykrzesać z siebie to drugie "ja". Wtedy nie wystarczy tylko motywacja, potrzebna jest determinacja, żeby zrobić to za wszelką możliwą cenę. Ta siła drzemie też w was i nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, że w sytuacjach krytycznych potraficie z siebie wydobyć dużo więcej - przekonywał.

- Jak będziecie cokolwiek planować w swoim życiu, stwórzcie dobry plan tego, co chcecie zrobić. A nawet kilka planów - tak się robi w siłach specjalnych, gdy siadamy i robimy burzę mózgów, by z każdego planu wydobyć jego najsłabsze strony, bo one powodują zagrożenie dla naszego życia. Najlepszy plan jest najskuteczniejszy - stwierdził, omawiając taktykę przejęcia irackich platform wiertniczych w Zatoce Perskiej.

Po prelekcji zainteresowani uczniowie mogli przymierzyć broń płk. Gąstała, z którą walczył na misjach.