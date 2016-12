Nasi w Rydze

Oto ich relacja:

27 grudnia po południu rozpoczęliśmy naszą podróż do celu. Wyruszyliśmy z Gliwic samochodami do Krakowa, gdzie dołączyliśmy do dość dużej, 200-osobowej grupy młodzieży z duszpasterstwa jezuitów WAJ. Z Krakowa wyjechaliśmy po godz. 16 i pojechaliśmy w kierunku Rygi, gdzie dotarliśmy 28 grudnia po 10.00 tutejszego czasu, gdyż na granicy z Litwą musieliśmy przestawić zegarki o godzinę do przodu.

Na miejscu czekali już na nas wolontariusze, którzy przekazali nam wszystkie najistotniejsze sprawy związane z naszym pobytem w Rydze i przydzielili nas do poszczególnych parafii. Tu musieliśmy podzielić się na dwie grupy i skierowano nas do różnych parafii. Z naszą grupą trafiliśmy do kościoła baptystów, gdzie zostaliśmy przydzieleni do przemiłej pani, która gościła nas przez te dni w swoim mieszkaniu.

Dni w Rydze mijają nam bardzo szybko. Rano sprawowaliśmy Eucharystię w owym kościele wraz z inną grupą Polaków, która również mieszkała w tej parafii. Następnie wraz z młodzieżą różnych narodowości uczestniczyliśmy w modlitwie porannej Taizé i krótkich spotkaniach w grupach, po których korzystaliśmy z wolnego czasu. Między modlitwą popołudniową a wieczorną zwiedzaliśmy Rygę i uczestniczyliśmy w różnych warsztatach tematycznych.

Wiele radości daje nam fakt, że na każdym kroku spotykamy Polaków. Wielu z nas spotykało swoich europejskich przyjaciół z poprzednich wyjazdów Taizé. Wprawdzie pogoda w stolicy Łotwy nas nie rozpieszcza - jest dość chłodno i wietrznie, jednak nie ma ostrej zimy, a właśnie tego najbardziej się obawialiśmy.

Spotykamy się z wielką życzliwością Łotyszy, dzięki którym poznajemy wiele ciekawych miejsc, m.in. Stare Miasto i Dom Trzech Braci oraz Dom Bractwa Czarnogłowych, pomnik Wolności, cerkiew prawosławną, a także stary młyn w Lido z regionalnymi potrawami.

W piątek 30 grudnia brat Alois ogłosił miejsce 40. Europejskiego Spotkania Młodych, które odbędzie się w Bazylei w Szwajcarii. Przed nami jeszcze sylwester i Nowy Rok, dwa dość ciekawe dni do przeżycia. W sylwestra mamy Mszę dla Polaków na Arena Ryga pod przewodnictwem abp. Rygi Zygmunta Stankiewicza, a wieczorem w swoich parafiach mamy modlitwę o pokój na świecie i Święto Narodów, czyli wspólne świętowanie Nowego Roku. W sam Nowy Rok będziemy uczestniczyć w nabożeństwie w kościele baptystycznym i w Mszy św., po których będzie uroczysty obiad u naszych rodzin.

Niestety, po tym wszystkim kończy się nasz pobyt w Rydze i po 16.00 autokarami udamy się do Krakowa, a później do Gliwic. Teraz pozostanie odliczanie dni do wyjazdu do Bazylei.

ks. Damian Trojan z ekipą wyjazdową