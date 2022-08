Dzisiaj w kościele św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach odbyła się uroczystość pogrzebowa zmarłej 19 sierpnia Tekli Juniewicz. Była najstarszą Polką i drugą najstarszą osobą na świecie. Przed dwoma miesiącami obchodziła swoje 116. urodziny.

W uroczystości uczestniczyli premier RP Mateusz Morawiecki, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, przedstawiciele władz samorządowych, rodzina i znajomi. - Miała wielkie serce, które zdolne było pomieścić gorącą miłość do całej swojej rodziny, swoich licznych potomków, ale także do swojej małej i wielkiej ojczyzny, do Polski - powiedział premier.

- Zapamiętamy ją nie tylko jako osobę, która była najdłużej żyjącym obywatelem Polski, ale także osobę, która - mimo zmieniających się epok - potrafiła zachować w sobie ciepło. Wierzyła w sens, wierzyła w Boga i w dobro - podkreślił.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się w kościele św. Jerzego w Gliwicach-Łabędach. Mira Fiutak /Foto Gość

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup gliwicki Jan Kopiec, który w kazaniu zauważył, że w życiu zmarłej widzimy całą historię naszego narodu, a przypadło ono na burzliwy i trudny czas.

- Chcielibyśmy na pewno jeszcze lepiej poznać to, co mogło towarzyszyć w ciągu tych 116 lat tej jednej wspaniałej kobiecie, która prowadziła życie ciche i spokojne, ale miała też przed oczyma ogień wiary; co wiązało się ze zdrową rodziną, dobrymi zasadami wychowania. Aż do końca swoich dni związana była z rytmem modlitwy i życia sakramentalnego - powiedział bp Kopiec.

Na zakończenie Mszy św. wiceprezydent Gliwic Ewa Weber wspominała coroczne spotkania przy okazji kolejnych urodzin pani Tekli Juniewicz i wzruszenie, które im towarzyszyło, kiedy solenizantka pamiętała, o czym rozmawiali przed rokiem.

- Pani Tekla była kobietą bardzo otwartą, radosną, pozytywną, ale też bardzo odważną życiowo i posiadającą mocny charakter. Będzie nam jej bardzo brakowało jako naszej mieszkanki, ale też osoby, która tworzyła pomost pomiędzy kartami historii a tym, co dzieje się we współczesności - stwierdziła wiceprezydent Gliwic.

W imieniu rodziny przemówił mąż prawnuczki pani Tekli, która - jak powiedział - integrowała całą rodzinę. Przy niej co jakiś czas spotykali się wszyscy krewni.

Głos zabrał również Wacław Jan Kroczek, polski korespondent Gerontology Research Group, międzynarodowej organizacji naukowej zajmującej się badaniami nad zdrową starością i długowiecznością, który udokumentował autentyczność wieku pani Tekli. - 21. najstarsza osoba w historii świata, rekordzistka długowieczności Europy północno-środkowej, jedna z zaledwie 25 osób, które ponad wszelką wątpliwość przekroczyły 116 lat - wymieniał, ale też dzielił się wspomnieniami ich serdecznych spotkań.

Tekla Juniewicz urodziła się 10 czerwca 1906 roku w Krupsku, na terenie ówczesnych Austro-Węgier (obecnie to teren Ukrainy). Po II wojnie światowej, w ramach repatriacji ze Wschodu, przyjechała razem z mężem do Gliwic i tutaj mieszkała do końca życia.