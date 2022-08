Dziś rano zmarła pani Tekla Juniewicz  

Dzisiaj rano, 19 sierpnia, zmarła pani Tekla Juniewicz. Przed dwoma miesiącami obchodziła swoje urodziny. Miała pięcioro wnuków, czworo prawnuków i czworo praprawnuków. Praprawnuczka Iga przyszła na świat rok temu, w dzień jej 115. urodzin.

Tekla Juniewicz urodziła się 10 czerwca 1906 roku w Krupsku, na terenie ówczesnych Austro-Węgier (obecnie Ukraina), 40 km od Lwowa. Miała osiem lat, gdy wybuchła I wojna światowa, dwanaście, gdy Polska odzyskała niepodległość, a 33 lata, kiedy rozpoczynała się II wojna światowa.

W wieku 21 lat wyszła za mąż za starszego o 22 lata Jana Juniewicza. Po ślubie małżeństwo przeprowadziło się do Borysławia, gdzie na świat przyszły ich dwie córki: Janina i Urszula. W 1945 r., podczas repatriacji, rodzina opuściła teren Związku Radzieckiego i po dwutygodniowej podróży pociągiem dotarła do Gliwic, gdzie mąż pani Tekli rozpoczął pacę w kopalni Sośnica. Ona zajęła się domem. W 1980 roku została wdową. Aż do 103. roku życia pani Tekla była samodzielna, później pomagała jej rodzina.

"Babcia to niezwykła osoba. Zawsze była bardzo aktywna, opiekuńcza, wesoła, nie rozpamiętywała trudnych chwil z przeszłości" - mówił jej wnuk Adam Stachowicz w jej 115. urodziny.