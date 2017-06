Ważne są dalsze decyzje

Uroczystość odbyła się dzisiaj, 20 czerwca w kaplicy aresztu. Przygotowywali się do tego dnia podczas spotkań i kursów prowadzonych w tym miejscu przez kapelana ks. Andrzeja Giszkę razem z grupą animatorów ze Szkoły Nowej Ewangelizacji.

- Wcale nie trzeba być człowiekiem religijnym, żeby wyczuć, że jest coś więcej niż tylko moja wola, moje widzenie pewnych spraw. Bo żyć tylko po to, żeby żyć, nie działając dla wspólnego dobra, to trochę za mało. Po to także jest ten sakrament - powiedział bp Jan Kopiec, zwracając się do osadzonych. - Ale na dzisiejszej uroczystości nie może się skończyć. To musi przejść w dalsze decyzje, powiedzenie „chcę”, podjęcie wysiłku, aby być pożytecznym dla siebie samego i dla społeczeństwa - zauważył.

Zachęcał, żeby swoje życie kierowali ku temu, co jest dla nich budujące, a nie osłabiające ich. - Chciałbym wam życzyć, abyście mieli odwagę iść dalej z dobrze ukształtowanym pojęciem o świecie, społeczeństwie i sobie samym - powiedział biskup gliwicki. - Pozytywnie sami możemy się ocenić wtedy, jeżeli dzięki nam coś dobrego w tym świecie zostaje. Abyście dzięki własnej woli i pomocy ludzi, którzy wyciągają do was rękę, byli pożyteczni. Bo życie jest jedno i każdy dzień liczy się na wagę złota. Aby idąc na spoczynek można było powiedzieć „coś dobrego zrobiłem”. Życzę wam z całego serca, abyście znaleźli w sobie tyle siły - zakończył.

Przy ołtarzu bp Jan Kopiec i ks. Andrzej Giszka, kapelan aresztu Mira Fiutak /Foto Gość Bp Kopiec już po raz piąty udzielał bierzmowania w gliwickim areszcie. Mężczyźni, którzy przyjęli sakrament, otrzymali egzemplarze Ewangelii i pamiątkę tego wydarzenia.

- Wasza droga jest teraz jeszcze szersza, jeszcze bardziej otwarta. Cieszymy się, że wydarzyło się to właśnie w tym miejscu - dodał na zakończenie por. Jacek Usarek, kierownik Działu Penitencjarnego w gliwickim areszcie.

Kapelan razem z animatorami ze Szkoły Nowej Ewangelizacji prowadzą tutaj kursy Nowe Życie i Emaus. Spotyka się grupa biblijna, która jest filią SNE, oraz grupa ikonopisania.