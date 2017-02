Maryja wzywa do pokuty

W homilii ks. Andrzej Bartysiewicz, proboszcz parafii w Lubecku, przypomniał o ogłoszonym przez papieża Piusa IX dogmacie o Niepokalanym Poczęciu NMP oraz jego potwierdzeniu przez samą Matkę Bożą, która kilka lat później w ten sposób przedstawiła się Bernadetcie Soubirous podczas objawień w Lourdes.

- Widzimy wezwanie Maryi, by odmawiać Różaniec i pokutować. Wiemy doskonale, że mamy skłonność do grzechu i go popełniamy. Powinniśmy lepiej pamiętać o pokucie, by przez nią ciągle na nowo wracać do Pana Boga - mówił w kazaniu, zwracając uwagę na praktyki pokutne: modlitwę, post i jałmużnę.

- Obojętnie, czy ktoś ma 10, 50, 80 czy jeszcze więcej lat. Ciągle musimy pokutować i nawracać się. Bo przecież tylko wtedy, gdy będziemy walczyć ze złem, będziemy zasługiwać na miano dzieci Bożych i dar życia w Niebie - podkreślił proboszcz.

Co roku pielgrzymka do Lubecka gromadzi pełny kościół wiernych, którzy przed Cudownym Medalionem z wizerunkiem Matki Bożej proszą o zdrowie dla siebie i swoich bliskich.